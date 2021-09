Cronaca 1829

Caltanissetta, minaccia gli infermieri con una forchetta perché gli vietano di fumare in reparto

Caos al reparto di Ortopedia dell'ospedale Sant'Elia dove un paziente, intollerante alle regole, ha minacciato il personale sanitario

Rita Cinardi

01 Settembre 2021 09:36

Gli infermieri gli hanno imposto il divieto di fumare in reparto e lui, di tutta risposta, li ha minacciati con una forchetta. Un degente dell’ospedale Sant’Elia è stato trasferito dal reparto di Ortopedia a quello di psichiatria per via del suo comportamento aggressivo nei confronti del personale sanitario. Intollerante alle regole il paziente non accettava di non poter ricevere parenti, così come previsto dalla normativa per prevenire il contagio da covid-19, e soprattutto non sopportava il fatto di non poter fumare. All’ennesimo rimprovero dei sanitari l’uomo li avrebbe minacciati con una forchetta lanciando oggetti e insultando le infermiere. Una situazione divenuta intollerabile tanto che, anche per la sicurezza degli altri degenti, l’uomo è stato trasferito nel reparto di psichiatria.



