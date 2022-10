Caltanissetta, minaccia di lanciarsi dal ponte di via Fra Giarratana: bloccato dalla polizia

Cronaca 2886

Caltanissetta, minaccia di lanciarsi dal ponte di via Fra Giarratana: bloccato dalla polizia

L’uomo si sporgeva pericolosamente dalla ringhiera e approfittando di un attimo di distrazione un poliziotto lo ha bloccato

Redazione

Questa mattina un uomo di 53 anni ha minacciato di lanciarsi dal ponte di via Fra Giarratana di fronte a diversi passanti che in quel momento stavano transitando da quella zona e che hanno lanciato l’allarme. Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno posizionato il gonfiabile per evitare il peggio, e un equipaggio della polizia. L’uomo si sporgeva pericolosamente dalla ringhiera e approfittando di un attimo di distrazione un poliziotto lo ha bloccato. L'uomo, un operatore ecologico, avrebbe poi detto che il suo era un atto dimostrativo contro l'amministrazione comunale.



