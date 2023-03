Cronaca 435

Caltanissetta, minacce all'avvocato Calogero Montante: solidarietà dal Consiglio dell'Ordine

Montante è stato nominato difensore d'ufficio di Matteo Messina Denaro ma dopo aver sollevato un'ipotesi di incompatibilità nel corso del processo è stato raggiunto da una telefonata

Redazione

"Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, riunitosi alla seduta del 15 marzo 2023, in relazione alle minacce rivolte all'Avv. Calogero Montante quale difensore nominato d’ufficio nell'interesse dell'imputato Matteo Messina Denaro, esprime solidarietà e vicinanza al Collega proprio iscritto. Merita ferma condanna il grave gesto intimidatorio, che lede il singolo professionista coinvolto, ma anche l’Avvocatura tutta, quotidianamente impegnata nella difesa e tutela dei diritti della collettività".

Montante è stato nominato difensore d'ufficio di Matteo Messina Denaro ma, dopo aver sollevato un'ipotesi di incompatibilità nel corso dell'ultima udienza del processo che vede il boss imputato come mandante delle stragi, è stato raggiunto da una telefonata dai toni intimidatori. "Non vuoi difendere Matteo? Nun ti preoccupari" e "Perché non hai difeso Matteo? Sono un suo amico. Vuoi morire?", ha detto un uomo all'altro capo del telefono. L'avvocato si è a quel punto presentato al commissariato e ha sporto denuncia per quanto accaduto.



