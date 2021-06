Cronaca 1245

Caltanissetta, migranti si fanno accompagnare in ospedale e fuggono da una finestra

I due, entrambi tunisini, sono stati ritrovati questa mattina dai carabinieri e arrestati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale

Redazione

18 Giugno 2021 14:53

E’ durata poco la fuga di due tunisini che ieri sera sono fuggiti dall’ospedale Sant’Elia dove erano stati accompagnati dalle forze dell'ordine in seguito ad un malore. I due, ospiti del Cara di Pian del Lago, mentre erano all’interno dell’ospedale in attesa degli accertamenti diagnostici sono scappati da una finestra. I due sono stati ritrovati stamattina dai carabinieri mentre camminavano a piedi a San Cataldo in via Babbaurra. Nel corso dell’identificazione hanno opposto resistenza ai militari dell’Arma e per questo sono stati arrestati.



