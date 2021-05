Cronaca 4447

Caltanissetta, migrante lancia pietre contro vetrata supermercato: panico tra i presenti. Il video

Quando gli agenti della polizia sono arrivati, mentre uno ha provveduto a distrarlo, l'altro lo ha bloccato

Rita Cinardi

12 Maggio 2021 21:03

Paura oggi pomeriggio intorno alle 14.30 all'interno del supermercato Eurospin di via Alcide De Gasperi a Caltanissetta. Un uomo di nazionalità ghanese, a quanto pare in stato confusionale, ha cominciato a lanciare oggetti contro la vetrata del supermercato. Il personale e i clienti si sono barricati dentro e nel frattempo hanno contattato la polizia giunta poco dopo sul posto. L'uomo ha lanciato grosse pietre e altri oggetti. Quando gli agenti sono arrivati, mentre uno ha provveduto a distrarlo, l'altro lo ha bloccato. L'uomo è stato portato in questura. Adesso con tutta probabilità sarà denunciato per i reati di danneggiamento e porto di oggetti atti ad offendere.



