Caltanissetta, Michele D'Oro: "Do le mie dimissioni da capogruppo del M5S"

Nella nota il consigliere comunale spiega il perché della sua scelta

Redazione

“Dopo quasi tre anni nel ruolo di capogruppo del Movimento 5 Stelle, ritengo sia giunto il momento di passare la mano ad altri consiglieri. Credo di potere affermare di aver svolto il mio ruolo con il massimo impegno, sempre nel rispetto dei colleghi che rappresentano gli altri gruppi politici presenti in consiglio comunale. Analogo impegno ho profuso nel garantire e sostenere le azioni del Sindaco e della Giunta comunale, esponendomi spesso in prima persona anche a costo di non lievi sofferenze personali. Come in ogni campo dell’azione umana, certamente si poteva fare meglio, ed auguro al mio successore di superarmi nei risultati. Il gruppo consiliare, che ringrazio per la fiducia sinora accordatami, è già stato informato della decisione e presto designerà il nuovo capogruppo; in quella data formalizzerò ufficialmente le mie dimissioni. La mia attività politica proseguirà adesso completamente libera dai naturali condizionamenti che il ruolo mi ha sinora imposto, ma sempre in linea con i valori e gli ideali del Movimento 5 Stelle”.

Michele D’Oro



