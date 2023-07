Cronaca 5314

Caltanissetta, Messina Denaro scrive all'avvocato Vella per complimentarsi per la difesa: "Buona vita"

Boss invia telegramma all’avvocato impegnato nel processo per le stragi del '92 in cui persero la vita i giudici Falcone e Borsellino

Il boss Matteo Messina Denaro, sotto processo per le stragi del '92, ha inviato alla sua legale d’ufficio, l’avvocata Adriana Vella, un telegramma per complimentarsi per l’arringa tenuta davanti alla corte d’assise d’appello di Caltanissetta che celebra il dibattimento. Vella era subentrata al primo legale d’ufficio nominato dopo la rinuncia del difensore di fiducia del padrino, Lorenza Guttadauro che, per motivi organizzativi, aveva scelto di non assistere il boss.

Nel telegramma Messina Denaro ha chiesto alla Vella la disponibilità ad avere un colloquio telefonico che poi non si è svolto. La comunicazione inviata dal capomafia si chiudeva con "Buona vita - Del poco che so mi è piaciuta la sua arringa». Messina Denaro non ha mai partecipato alle udienze in video-collegamento. La sentenza del processo è attesa per oggi. (ANSA).



