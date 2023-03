Cronaca 2016

Caltanissetta Messina Denaro non si presenta all'udienza. L'avvocato Montante fa pervenire certificato medico

A comunicarlo questa mattina nel corso dell’udienza il giudice Maria Carmela Giannazzo, che presiede la Corte

Rita Cinardi

Matteo Messina Denaro ha rinunciato ancora una volta a comparire al processo che si celebra davanti la Corte d’assise d’Appello di Caltanissetta, nell’aula bunker del carcere Malaspina, in cui è imputato di essere uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via D'Amelio. Anche questa volta, la sedia della postazione in videocollegamento è rimasta vuota. La corte, presieduta dal giudice Maria Carmela Giannazzo, aveva predisposto il collegamento con il carcere de L’Aquila dove Messina Denaro è detenuto. In primo grado il capomafia del trapanese è stato condannato all’ergastolo. A conclusione della sua requisitoria, nella scorsa udienza, il Pg Antonino Patti ha chiesto la conferma della condanna.

L’avvocato Calogero Montante, nominato difensore d’ufficio del boss Matteo Messina Denaro, ha chiesto alla Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta, di essere dispensato dall’incarico per motivi di salute. A comunicarlo questa mattina nel corso dell’udienza il giudice Maria Carmela Giannazzo, che presiede la Corte. Montante ha fatto pervenire un certificato di malattia con una prognosi di almeno un mese per un intervento chirurgico al quale è stato sottoposto. Il Pg Antonino Patti non si è opposto alla richiesta avanzata da Montante. A sostituire oggi il penalista in aula, l’avvocato Pietro Pistone che ha insistito nell’istanza di differimento della trattazione avanzata dal difensore d’ufficio.

Una decina di giorni fa l'avvocato Montante aveva denunciato alla polizia, di aver subito minacce di morte mentre nell’udienza dello scorso 9 marzo, aveva sostenuto di essere incompatibile con la nomina appena ricevuta poiché in passato è stato difensore d’ufficio del falso pentito Vincenzo Scarantino sia nel Borsellino quater che in appello e di ricoprire la carica di vice procuratore onorario alla procura di Palermo. Eccezione però rigettata dalla corte. Le Parti Civili si sono associate alla richiesta del Procuratore Generale e hanno chiesto di nominare difensore d'ufficio. La Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, ha dispensato l’avvocato Calogero Montante dall’incarico di difensore d’ufficio di Matteo Messina Denaro. L’udienza è stata sospesa in attesa della nomina di un nuovo difensore.



