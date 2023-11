Salute 1627

Caltanissetta, medico ringrazia i chirurghi del Sant'Elia: "Un reparto di eccellenza con personale competente e umano"

A scrivere, per rendere merito ai colleghi, è Giovanni D'Anna

Redazione

03 Novembre 2023 13:05 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-medico-ringrazia-i-chirurghi-del-santelia-un-reparto-di-eccellenza-con-personale-competente-e-umano Copia Link Condividi Notizia

Nel corso della propria vita può capitare di dover affidare se stessi in qualità di medico, alle cure di un collega. Che si tratti di un percorso di cura o di un intervento chirurgico, il sentimento che si prova al termine del periodo terapeutico è sicuramente di gratitudine. Un grazie di cuore a tutto il reparto, a tutto lo staff, anestesisti compresi. Siete stati tutti perfetti dal punto di vista professionale ed umano. L’assistenza di grande livello professionale e di non comune umanità qui ricevuta mi ha consentito un pressoché completo recupero generale. Grazie di cuore a: Giovanni Ciaccio primario del reparto di Chirurgia del Sant’Elia e gli aiuti, Paolo Locurto, Marco Airó Farulla, Maria Amico, Giovanni Di Lorenzo, Giovanni D’Ippolito, nostro presidente dell’ordine dei medici. Qui in ospedale ho incontrato un reparto d’eccellenza, tutti impegnati con grande umanità oltre che con competenza e serietà. Grazie di cuore. Giovanni D’Anna



Nel corso della propria vita può capitare di dover affidare se stessi in qualità di medico, alle cure di un collega.?Che si tratti di un percorso di cura o di un intervento chirurgico, il sentimento che si prova al termine del periodo terapeutico è sicuramente di gratitudine. Un grazie di cuore a tutto il reparto, a tutto lo staff, anestesisti compresi. Siete stati tutti perfetti dal punto di vista professionale ed umano. L'assistenza di grande livello professionale e di non comune umanità qui ricevuta mi ha consentito un pressoché completo recupero generale. Grazie di cuore a: Giovanni Ciaccio primario del reparto di Chirurgia del Sant'Elia e gli aiuti, Paolo Locurto, Marco Airó Farulla, Maria Amico, Giovanni Di Lorenzo, Giovanni D'Ippolito, nostro presidente dell'ordine dei medici. Qui in ospedale ho incontrato un reparto d'eccellenza, tutti impegnati con grande umanità oltre che con competenza e serietà. Grazie di cuore. Giovanni D'Anna

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare