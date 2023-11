Salute 2482

Caltanissetta, medico ricoverato al Sant'Elia ringrazia gli infermieri: "Eroi che svolgono il proprio lavoro con coraggio e dedizione"

Il dentista Giovanni D'Anna, sottoposto a intervento chirurgico, ha tenuto a ringraziare il personale infermieristico

Redazione

Ha tenuto a ringraziare anche gli infermieri Giovanni D'Anna, il dentista che qualche giorno fa è stato sottoposto a intervento chirurgico all'ospedale Sant'Elia, dove tutt'ora è ricoverato nel reparto di Chirurgia diretto dal primario Giovanni Ciaccio. "La vita degli infermieri in un ospedale - scrive D'Anna - è sempre molto dura e così sacrificata da richiedere ogni giorno prima di tutto tanta pazienza, poi resistenza fisica, forza d'animo, empatia, coraggio e comprensione e amore per il prossimo. La disciplina infermieristica comprende sempre una grande passione e un'idea del dare agli altri in modo incondizionato. Gli infermieri sono eroi che non suscitano grandi clamori. Ognuno di loro compie tutti i giorni il proprio dovere senza encomi e medaglie, ma con coraggio, dedizione e senso di responsabilità. Il personale sanitario regala agli ammalati ricoverati in ospedale non solo cure e assistenza, ma anche conforto, supporto morale, affetto. Gli infermieri li curano e allo stesso tempo li aiutano a sopportare le sofferenze e ad affrontare le loro patologie nel modo migliore. Un grazie di cuore a tutto il personale infermieristico dell’ospedale S.Elia reparto di chirurgia".



