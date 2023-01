Cronaca 911

Caltanissetta, Matteo Messina Denaro rinuncia a comparire al processo

Lo ha comunicato il presidente della Corte d'Assise d'appello Maria Carmela Giannazzo rinviando l'udienza al 9 marzo alle 9.30

Rita Cinardi

Il boss Matteo Messina Denaro ha rinnunciato a essere presente in videoconferenza dal carcere de L'Aquila, dove si trova detenuto, con l'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta dove si è svolta l'udienza del processo in cui è imputato come mandante delle stragi di Capaci e via D'Amelio. Lo ha comunicato il presidente della Corte d'Assise d'appello Maria Carmela Giannazzo rinviando l'udienza al 9 marzo alle 9.30. L'avvocato di fiducia di Matteo Messina Denaro, Lorenza Guttadauro ha delegato oralmente l'avvocato d'ufficio Salvatore Baglio. Quest'ultimo ha chiesto un termine a difesa per consentire all'avvocato Guttadauro di essere presente alla prossima udienza.





© Riproduzione riservata

