Cronaca 1055

Caltanissetta, due funzionari della polizia hanno ricevuto l'onorificenza di Cavaliere

Breve cerimonia stamane in prefettura. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato dal questore Emanuele Ricifari

Redazione

14 Maggio 2021 12:29

Stamattina, nel corso di una breve cerimonia svoltasi in Prefettura alla presenza del Prefetto Chiara Armenia, dei sindaci di Caltanissetta e Gela e di altre autorità cittadine, il Questore Emanuele Ricifari ha consegnato l’onorificenza di Cavaliere conferita a due funzionari della Polizia di Stato. In considerazione di particolari benemerenze, il Primo Dirigente dr Michele Emma, dirigente della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e per l’Immigrazione della Questura, e il Commissario dr Roberto Costanzo, funzionario addetto presso il Commissariato di pubblica sicurezza di Gela, potranno fregiarsi delle insegne di Cavaliere conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Capo dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana”. Le motivazioni contenute nei due decreti di conferimento:

Primo Dirigente dr Michele Emma: "per le sue doti professionali, anche in ambito sociale, si è distinto per avere svolto attività caritative e assistenziali a favore di famiglie bisognose”.

Commissario dr Roberto Costanzo: "dotato di un elevato senso di umanità e di uno spiccato senso del dovere, ha donato un’autovettura alla protezione civile di Gela”.

Il Prefetto, al termine della cerimonia, ha tenuto un breve discorso rivolto a tutti coloro che hanno ricevuto l’onorificenza, tra cui manager e sanitari della locale Azienda Sanitaria Locale. Il Questore si è congratulato con il dottor Emma ed il dottor Costanzo. (Fonte sito Polizia di Stato https://questure.poliziadistato.it/it/Caltanissetta/articolo/794609e4dac10b7b480493343?fbclid=IwAR0nWLijGktPjX3Y4bVQ5tjaLdsDjxqh0urMKEdY0lgdeEGyHcQHVxyhuB0)



