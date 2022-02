Caltanissetta, martedì in diverse vie del centro sarà sospesa l'energia elettrica per qualche ora

Caltanissetta, martedì in diverse vie del centro sarà sospesa l'energia elettrica per qualche ora

A comunicarlo è Caltaqua che dunque informa i clienti che gli uffici saranno chiusi al pubblico

Redazione

Si comunica che martedì 1 marzo p.v. dalle ore 8:30 alle ore 16:20 E-distribuzione sospenderà l'energia elettrica in diverse vie del centro, coinvolgendo anche l'ufficio della sede centrale di Caltanissetta. Di conseguenza gli uffici rimarranno chiusi al pubblico per l'intera giornata. Caltaqua ricorda che è possibile trovare tutte le informazioni e la modulistica, nonché pagare le fatture attraverso il nostro sito ufficiale www.caltaqua.it Per informazioni è inoltre attivo il nostro call center ai numeri 0934-23478 oppure 800 180 204.



