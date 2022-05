Cronaca 886

Caltanissetta, martedì 31 i funerali del medico Sebastiano Nocilla. Il cordoglio del direttore generale dell'Asp

Il medico legale che ha effettuato l'ispezione cadaverica ha già stabilito che la morte è avvenuta per cause naturali e per questo la salma è stata restituita ai familiari

Rita Cinardi

Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16 in Cattedrale i funerali del medico Sebastiano Nocilla, morto a 52 anni mentre stava dando fuoco alle sterpaglie nella sua campagna di contrada Menta a Pietraperzia. Subito dopo la salma sarà trasportata a Pietraperzia, paese d'origine del medico che ormai viveva a Caltanissetta dove lavorava. Il professionista infatti prestava servizio al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia e come medico di medicina generale. Intanto un nuovo messaggio di cordoglio è arrivato dal direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone. "La notizia della morte del dottore Nocilla ha lasciato tutti noi profondamente sconvolti. In queste ore di dolore e sconforto - sottolinea il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone - desidero porgere le mie più sentite condoglianze alla famiglia a cui va il mio pensiero più sincero. Ci auguriamo che gli accertamenti dei carabinieri possano contribuire a chiarire quanto accaduto; ciò non potrà di certo attenuare la sofferenza dei familiari e di tutti coloro che con il dott. Nocilla hanno lavorato, apprezzandone qualità e competenze, ma potrà forse lenire quel senso di incomprensibile e incredulità reso ancor più inaccettabile dalla inconsapevolezza di quanto accaduto realmente". Il medico legale che ha effettuato l'ispezione cadaverica ha già stabilito che la morte è avvenuta per cause naturali e per questo la salma è stata restituita ai familiari.



