Cronaca 2878

Caltanissetta. Marijuana, hashish e cocaina nascosta in vari punti della casa: arrestato ventenne

All’interno dell’abitazione era presente anche un minorenne trovato in possesso di un coltello che è stato denunciato

Redazione

I poliziotti della sezione volanti hanno tratto in arresto un ventenne nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lunedì sera un equipaggio della Polizia di Stato, nel corso dei servizi di controllo del territorio, ha eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione del giovane ubicata nel centro storico del capoluogo. Una volta entrati in casa gli agenti hanno subito avvertito un forte odore acre e in diversi punti dell’abitazione hanno trovato trentacinque involucri di stagnola contenenti marijuana, altri due involucri contenenti rispettivamente cocaina e hashish e materiale utilizzato per il confezionamento. L’arrestato è stato condotto in Questura per le formalità di rito e, su disposizione del Pubblico Ministero della locale Procura della Repubblica, successivamente posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. All’interno dell’abitazione era presente anche un minorenne trovato in possesso di un coltello che è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale per i minorenni per porto di armi od oggetti atti ad offendere.



