Eventi 1113

Caltanissetta, Marcello Candura vince il torneo di Risiko del Club Eclettica

Al tavolo di gioco si sono susseguiti in 22. Il 13 aprile si ricominica con il 7° campionato periodico

Redazione

10 Aprile 2023 09:07 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-marcello-candura-vince-il-torneo-di-risiko-del-club-eclettica Copia Link Condividi Notizia

Con il 6 ° Campionato periodico interno, che si è svolto dal 31 Gennaio al 22 marzo 2023, il Risiko Club Eclettica Caltanissetta ha riavviato le sue attività ludiche anche nel 2023. Il torneo, vinto al termine di un’equilibratissima finale dall’emergente Marcello Candura di Caltanissetta, ha visto sfidarsi al tavolo 22 giocatori di tutte le età, con bellissime partite che hanno di volta in volta visto vincere diversi giocatori consapevoli che i posti in semifinale erano solamente 12. I tre vincitori delle semifinali hanno poi raggiunto in finale Manuel Carapezza di Palermo, che si era qualificato direttamente raggiungendo il primo posto della classifica al termine dei primi 5 turni di gioco.

Prossimamente, a partire da Giovedì 13 aprile con inizio alle ore 21.00, nella sede di gioco dell’Eclettica Street Factory di Caltanissetta in via Rochester accanto alla Piscina Comunale, inizierà il 7° campionato periodico interno che si concluderà con la finale del 01 giugno. Al termine del torneo vi sarà anche una speciale qualificazione di alcuni giocatori per la squadra che rappresenterà il Club RCU Eclettica al Campionato Regionale a squadre di Risiko che si svolgerà a Catania il 04 giugno 2023 nel corso dell’evento Etnacomics di Catania.

Il Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta

Il Risiko Club Caltanissetta muove i suoi primi passi nel 2018 presso l’Eclettica Street Factory di via Rochester per mano di Alessio Sansoni ed altri appassionati di questo gioco fatto di strategie e un pizzico di buona sorte. Negli anni a seguire svolge la sua attività organizzando tornei interni e nell’estate del 2020 organizza un torneo regionale con la partecipazione di club di tutta la Sicilia.

Nel luglio 2022, grazie all’attività svolta con successo, il Risiko Club Caltanissetta viene insignito e promosso in Risiko Club Ufficiale, così come in altre 29 città di varie regioni d’Italia, Durante tutto l’anno scorso tanti sono gli eventi di gioco organizzati: dai campionati e tornei interni, alle serate di gioco in amichevole, alle sfide con i giocatori di altri club in Sicilia e lungo tutto lo Stivale sia come tornei individuali che a squadre (Il Club ancora festeggia alla sua prima uscita a livello nazionale il decimo posto su 25 squadre al Campionato a Squadre del 2022 a Cesenatico nello scorso Ottobre). L’attività continua ad essere svolta presso l’Eclettica Street Factory Per chi fosse interessato a partecipare alle serate di gioco e a seguire la sua passione per questo bellissimo gioco di strategia, i riferimenti per ogni informazione sono Alessio Sansoni ( tel.371/4566763), Manlio Pasqualino (333/2033281) e Maurizio Giunta (tel. 347/8332900).



Con il 6 ° Campionato periodico interno, che si è svolto dal 31 Gennaio al 22 marzo 2023, il Risiko Club Eclettica Caltanissetta ha riavviato le sue attività ludiche anche nel 2023. Il torneo, vinto al termine di un'equilibratissima finale dall'emergente Marcello Candura di Caltanissetta, ha visto sfidarsi al tavolo 22 giocatori di tutte le età, con bellissime partite che hanno di volta in volta visto vincere diversi giocatori consapevoli che i posti in semifinale erano solamente 12. I tre vincitori delle semifinali hanno poi raggiunto in finale Manuel Carapezza di Palermo, che si era qualificato direttamente raggiungendo il primo posto della classifica al termine dei primi 5 turni di gioco. Prossimamente, a partire da Giovedì 13 aprile con inizio alle ore 21.00, nella sede di gioco dell'Eclettica Street Factory di Caltanissetta in via Rochester accanto alla Piscina Comunale, inizierà il 7° campionato periodico interno che si concluderà con la finale del 01 giugno. Al termine del torneo vi sarà anche una speciale qualificazione di alcuni giocatori per la squadra che rappresenterà il Club RCU Eclettica al Campionato Regionale a squadre di Risiko che si svolgerà a Catania il 04 giugno 2023 nel corso dell'evento Etnacomics di Catania. Il Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta

Il Risiko Club Caltanissetta muove i suoi primi passi nel 2018 presso l'Eclettica Street Factory di via Rochester per mano di Alessio Sansoni ed altri appassionati di questo gioco fatto di strategie e un pizzico di buona sorte. Negli anni a seguire svolge la sua attività organizzando tornei interni e nell'estate del 2020 organizza un torneo regionale con la partecipazione di club di tutta la Sicilia. Nel luglio 2022, grazie all'attività svolta con successo, il Risiko Club Caltanissetta viene insignito e promosso in Risiko Club Ufficiale, così come in altre 29 città di varie regioni d'Italia, Durante tutto l'anno scorso tanti sono gli eventi di gioco organizzati: dai campionati e tornei interni, alle serate di gioco in amichevole, alle sfide con i giocatori di altri club in Sicilia e lungo tutto lo Stivale sia come tornei individuali che a squadre (Il Club ancora festeggia alla sua prima uscita a livello nazionale il decimo posto su 25 squadre al Campionato a Squadre del 2022 a Cesenatico nello scorso Ottobre). L'attività continua ad essere svolta presso l'Eclettica Street Factory Per chi fosse interessato a partecipare alle serate di gioco e a seguire la sua passione per questo bellissimo gioco di strategia, i riferimenti per ogni informazione sono Alessio Sansoni ( tel.371/4566763), Manlio Pasqualino (333/2033281) e Maurizio Giunta (tel. 347/8332900).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare