Caltanissetta, manifestazione del Pd sulla Ss626dir per chiedere completamento di un tratto di 11 km

Sul posto sono presenti agenti della polizia stradale e i carabinieri per garantire l'ordine e la sicurezza

Rita Cinardi

Manifestazione organizzata dal Partito Democratico questa mattina sulla Ss626dir per sensibilizzare le istituzioni alla riapertura del tratto di strada tra lo scorrimento veloce Caltanissetta-Gela, all'altezza del “Ponte Braemi” e Licata. I manifestanti, una quarantina in tutto, si sono radunati nei pressi della miniera “Trabia Tallarita” per affermare e difendere il diritto di vedere completata l'infrastruttura ferma da oltre 30 anni e poter contare su strade sicure e moderne. Sul posto sono presenti agenti della polizia stradale e i carabinieri per garantire l'ordine e la sicurezza

"Si tratta di un'iniziativa del PD - scrive il segretario del circolo Pd Libertà, Giancarlo La Rocca - ed ha lo scopo di sensibilizzare il governo nazionale, quello regionale e l’Anas affinché in tempi certi e brevi si completi l'opera. Il PD della città di Caltanissetta ritiene che le carenze infrastrutturali nella Regione Siciliana devono essere colmate. Il completando di un'opera importante per lo sviluppo del nostro territorio passa necessariamente dal completamento della Strada Statale 626, concepita come una strada "a scorrimento veloce", realizzata a partire dalla seconda metà degli anni settanta e non ancora completata che collega Licata all'entroterra siciliano e all'autostrada Palermo-Catania passando per il vicino comune di Sommatino.

La tratta attualmente in esercizio è lunga poco meno di 28 km, ha origine nei pressi di Licata e termina tra Riesi e Sommatino. Restano da completare i restanti 11 km nei pressi della miniera Trabia Tallarita, tratto che completerebbe la diramazione, fino a congiungersi allo scorrimento veloce Caltanissetta-Gela. Il PD non vuole che quest'opera continui a rimanere incompleta e in stato di abbandono e chiede un’accelerazione degli interventi e una risposta concreta ad un territorio che aspetta da mezzo secolo (1972/2022)".



