Caltanissetta, mancato distanziamento nelle scuole: la VII commissione indice seduta

Sarà verificata l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza all’interno delle scuole. Inoltre saranno proposte nuove soluzioni

Redazione

21 Aprile 2021 16:13

La VII Commissione Consiliare Permanente , nell’espletamento delle proprie funzioni e, sempre sensibile alle istanze dei cittadini, in data odierna 21.04.2021, ha affrontato a seguito di specifiche segnalazioni, la problematica legata al mancato distanziamento sociale nelle scuole. Consapevoli che tale situazione riveste particolare importanza ai fini della salute dei nostri piccoli concittadini, si è ritenuto indire apposita seduta fissata per giorno 26-04.2021, durante la quale verranno auditi l’Assessore Natale con delega all’istruzione , il Dirigente Intilla e il Dirigente Tomasella al fine di verificare l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza all’interno delle scuole e proporre e mettere in atto eventuali ed opportune soluzioni.

Il Presidente della VII Commissione Consiliare Dott.ssa Matilde Falcone E i Capigruppo della VII Commissione Consiliare presenti alla seduta. Michele D’Oro Gianluca Bruzzaniti Calogero Adornetto Oscar Aiello Michele Giarratana (delegato dal Capogruppo Petrantoni) Salvatore Mazza



