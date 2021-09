Cronaca 558

Caltanissetta, malviventi si spacciano per dipendenti Dusty e chiedono soldi: "E' una truffa"

Lo fa presente la società che si occupa della gestione della raccolta differenziata in città dopo alcune segnalazioni

Redazione

22 Settembre 2021 21:56

"Sono giunte diverse segnalazioni in merito ad alcuni malviventi che, spacciandosi per dipendenti Dusty deputati alla riscossione di sanzioni sui rifiuti, tenterebbero di estorcere denaro ai danni di operatori commerciali. Si tratta di una truffa‼️". Lo ha scritto la Dusty, società che gestisce il sistema della Raccolta Differenziata a Caltanissetta sulla propria pagina facebook. "Dusty - si legge ancora - non è incaricata al recupero di alcun tipo di multa o tributo, attività che resta di esclusiva competenza comunale, e non chiede mai denaro per nessun servizio! Vi invitiamo ad aiutarci a condividere questo messaggio, e a denunciare alle Autorità competenti qualora riceveste simili proposte.

Alcuni casi sono stati accertati dai vigili urbani che hanno ricevuto segnalazioni di svariati esercenti commerciali i quali avrebbero ricevuto telefonate su un'anomala trattativa per “conciliare” l’ammenda che sarebbe stata ridotta a 200 euro (invece dei 600 e fino a 1.600 presuntamente indicati nella sanzione), se pagata in contanti, e che sarebbe stata riscossa da soggetti che si sarebbero qualificati come “responsabili” della società Dusty. Niente di più falso. La società smentisce categoricamente: si tratta di una tentata truffa ai danni degli operatori commerciali ed è il frutto di un raggiro.

Dusty non effettua lavori di questo genere; non si occupa della riscossione di nessun tipo di multa, sanzione, né tributo comunale.Dusty invita gli utenti non domestici a stare attenti, a non prestare ascolto a questo raggiro, e qualora ricevessero la proposta di conciliare la presunta ammenda, sono pregati di presentare denuncia alle Autorità competenti".



