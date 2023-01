Cronaca 5119

Caltanissetta, malviventi rompono la vetrina di un'attività commerciale e si introducono all'interno

Hanno asportato il cassetto del registratore di cassa, che era vuoto, e rovistato all’interno del locale

Rita Cinardi

Nuovo furto in centro storico ai danni di un'attività commerciale. Alle 3 di stanotte in Piazza Mercato malviventi, dopo aver infranto la vetrina dell’attività commerciale “Pizza telefono e ristorante”, hanno asportato il cassetto del registratore di cassa, che era vuoto, e rovistato all’interno del locale. Sul posto è intervenuta una volante e la polizia scientifica per il sopralluogo di furto.



