Cronaca 1680

Caltanissetta, maltempo e rischio idrogeologico: Tavolo di regia in Prefettura

Si è rimarcata l’esigenza di assicurare la più ampia diffusione, nei confronti di tutta la cittadinanza, di informazioni chiare e sintetiche sulle condotte da mettere in atto

Redazione

22 Ottobre 2021 10:56

Sinergia e prevenzione, questi i temi al centro del Tavolo di regia svoltosi in Prefettura lo scorso 20 ottobre con le componenti locali di protezione civile sul tema del contrasto al rischio idrogeologico. L’istituzione del predetto Tavolo – finalizzato a offrire un supporto ai Comuni per la individuazione di semplici ed efficaci linee di intervento, adeguate a prevenire e contenere i rischi connessi alle emergenze idrogeologiche - rientra tra le molteplici iniziative messe in campo dalla Prefettura di Caltanissetta in vista dell’approssimarsi delle stagioni autunnale e invernale, sempre più caratterizzate da improvvise e intense precipitazioni piovose e temporalesche che elevano l’esposizione al rischio alluvioni e connessi fenomeni franosi di un territorio fragile come quello nisseno.

Nel corso dell’incontro, gli intervenuti hanno accolto positivamente l’invito del Prefetto finalizzato a sperimentare l’avvio di forme di gestione delle emergenze basate sulla sinergia istituzionale. In particolare, l’obiettivo prefissato è quello di stimolare, anche attraverso l’intensificazione e l’accelerazione della circolarità informativa durante le emergenze, forme di cooperazione rafforzata, soprattutto tra i Comuni territorialmente confinanti, supportate dalla regia della Prefettura. Al fine, poi, di assicurare la migliore pianificazione degli interventi da attuare in fase emergenziale, durante l’incontro è stata ribadita l’improcrastinabile esigenza di accelerare la predisposizione dei piani anche attraverso la formazione di piani speditivi che focalizzino l’attenzione sui comportamenti individuali e collettivi da tenere in emergenza.

Al riguardo, infatti, si è rimarcata l’esigenza di assicurare la più ampia diffusione, nei confronti di tutta la cittadinanza, di informazioni chiare e sintetiche sulle condotte da mettere in atto in caso di rischio idraulico e di garantire un’immediata e larga accessibilità alle stesse, anche tramite l’accesso, nei siti istituzionali, a sezioni dedicate alle c.d. “Buone pratiche”, concorrendo, così, anche ad avviare positivi percorsi di educazione alla protezione civile. In chiusura il Prefetto, assicurando la massima collaborazione ed assistenza da parte della Prefettura, ha rinnovato l’invito agli Amministratori locali a provvedere con immediatezza alla pulizia degli alvei dei torrenti e alla manutenzione dei loro argini per scongiurare il pericolo di straripamenti nonché ha raccomandato la puntuale e meticolosa pulizia dei tombini, caditoie e cunette poste lungo le strade cittadine, richiamando l’attenzione sull’importanza della prevenzione quale strumento dotato di valenza strategica centrale nel sistema di protezione civile.



