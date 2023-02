Cronaca 2375

Caltanissetta, malore mentre va al funerale: si accascia e muore

La vittima Aldo Michele Mancuso di 74 anni si stava recando a salutare per l'ultima volta Pippo Grosso

Redazione

25 Febbraio 2023 18:00 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-malore-mentre-va-al-funerale-si-accascia-e-muore Copia Link Condividi Notizia

Si reca al funerale per dare l’ultimo saluto a Pippo Grosso, ma prima di varcare l’ingresso della Cattedrale si accascia e muore. La tragedia che vede come protagonista Aldo Michele Mancuso, 74 anni compiuti a novembre scorso, si è consumata poco prima delle 15,30. Quando il pensionato è caduto a terra è stato allertato subito il 118 e l’ambulanza Charlie1 in sette minuti è giunta davanti alla Cattedrale. Il medico ha effettuato subito le manovre di rianimazione, ma per il pensionato non c’è stato nulla da fare.



Si reca al funerale per dare l'ultimo saluto a Pippo Grosso, ma prima di varcare l'ingresso della Cattedrale si accascia e muore. La tragedia che vede come protagonista Aldo Michele Mancuso, 74 anni compiuti a novembre scorso, si è consumata poco prima delle 15,30. Quando il pensionato è caduto a terra è stato allertato subito il 118 e l'ambulanza Charlie1 in sette minuti è giunta davanti alla Cattedrale. Il medico ha effettuato subito le manovre di rianimazione, ma per il pensionato non c'è stato nulla da fare.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare