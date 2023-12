Attualita 5825

Caltanissetta, malore fatale mentre fa jogging a Pian del Lago: morto un 64enne

Sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia di Stato

Rita Cinardi

Un uomo di 64 anni, Claudio Calì è morto mentre faceva jogging a Pian del Lago. La tragedia si è verificata alle 17.30. L'uomo stava correndo quando, improvvisamente, si è accasciato al suolo. I passanti hanno cercato di rianimarlo e nel frattempo hanno allertato il 118. Poco dopo dalla centrale è stata inviata un'ambulanza medicalizzata. I soccorritori hanno provato a rianimarlo per più di mezz'ora ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto è arrivata anche la polizia che è risalita dopo un po' all'identità del 64enne visto che non aveva con sé i documenti. A quanto pare Calì andava a fare attività fisica abitualmente ed era uno sportivo allenato.



