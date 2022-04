Salute 233

Caltanissetta, malattie sessualmente trasmesse: il Rotary promuove incontri con gli studenti

Le MST sono in netto aumento soprattutto nelle giovani generazioni a causa di un abbassamento dell’età del primo rapporto sessuale

Redazione

Anche quest’anno il Rotary Club di Caltanissetta con il presidente Francesco Daina, nonostante le difficoltà legate alla pandemia in atto, ha ripreso un percorso educativo per gli studenti degli ultimi due anni degli istituti superiori sulle Malattie Sessualmente Trasmesse(MST). Appare evidente che la problematica individuata da alcuni anni dall’OMS (organizzazione mondiale della sanità) ha una particolare valenza in un periodo che ha visto penalizzata la socializzazione in maniera particolare tra i giovani. Rimane il fatto che le MST sono in netto aumento soprattutto nelle giovani generazioni a causa di un abbassamento dell’età del primo rapporto sessuale e dell’assenza di educazione sessuale nelle scuole. Le informazioni elargite agli studenti, nel rispetto delle attuali scoperte scientifiche, hanno l’obiettivo di educare alla prevenzione, strategia necessaria per evitare malattie, sterilità, tumori e gravidanze indesiderate.

La prima lezione di quest’anno è stata realizzata in maniera mista, in parte a distanza e in parte in presenza, Venerdì 18 Marzo presso l’Istituto Sebastiano Mottura diretto dalla dott.ssa Laura Zurli e venerdì 22 Aprile presso l’ Istituto Liceo Classico Ruggero Settimo diretta dalla dott.ssa Irene Collerone. Le lezioni hanno visto impegnati il dott. Giuseppe Giannone, specialista ginecologo, e il dott. Giuseppe Sportato, infettivologo, che con linguaggio comprensibile ai non addetti ai lavori hanno informato gli studenti nel rispetto delle moderne scoperte scientifiche. Gli studenti hanno partecipato attivamente vivacizzando l’incontro con numerose domande confermando il loro interesse per un argomento che riguarda il loro presente ma soprattutto il loro futuro. Sono previsti altri incontri in altri istituti.



