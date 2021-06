Cronaca 6026

Caltanissetta, macellaio rischia la vita per un taglio alla gamba: salvato nella sala rossa del Sant'Elia

L’uomo, che ha perso moltissimo sangue, è stato trasportato dall’elisoccorso del 118 e salvato poi dai medici Salvatore Amico e Nicola Reina

Rita Cinardi

21 Giugno 2021 19:44

La strumentazione in dotazione alla sala rossa, recentemente riaperta al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia, e la tempestività e la bravura dei medici e degli infermieri presenti in sala, ha consentito di salvare un macellaio di 24 anni, proveniente da Nicosia che mentre lavorava si è inavvertitamente provocato un grave taglio a un vaso femorale. L’uomo, che ha perso moltissimo sangue, è stato trasportato dall’elisoccorso del 118. Una volta arrivato in pronto soccorso è stato assistito dal nuovo direttore facente funzioni del reparto d’urgenza, Salvatore Amico e dal direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare Nicola Reina. I medici si sono resi subito conto della gravità del quadro clinico del giovane e, una volta individuato il vaso lesionato, hanno stabilizzato il paziente direttamente in sala rosa. Qui infatti, grazie anche alla nuova strumentazione di cui è dotata, è stato iniziato l’intervento per arrestare l’emorragia che successivamente è stato completato nel blocco operatorio.



