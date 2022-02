Cronaca 864

Caltanissetta, lutto nel mondo del commercio: è morto Claudio Palazzolo

Uomo dai molteplici interessi, è anche stato un mecenate dello sport, in particolare nella pallavolo maschile

Redazione

E' morto Claudio Palazzolo proprietario di Look, noto negozio di abbigliamento e accessori cittadino. Palazzolo si è spento nella notte dopo una lunga malattia. La notizia ha fatto in breve tempo il giro della città. Una storia imprenditoriale, la sua - scive Il Fatto Nisseno, che ha riportato la notizia - ricca di lungimiranza ed impegno: ha saputo dare vita ad una rivendita di calzature, che poi si ampliata nella tipologia di offerta, che per decenni è stata una lucente realtà del commercio nisseno. Uomo dai molteplici interessi, è anche stato un mecenate dello sport, in particolare nella pallavolo maschile, con la Look Nissa Volley che ha scritto belle pagine di sport nisseno: indimenticabili le vittorie dei campionati di serie D e C, il successo nella coppa Sicilia con coach Nanni Di Mario.



