Cronaca 11739

Caltanissetta, lutto nel mondo del commercio: è morto a 51 anni Claudio Cannarozzo

Era malato da qualche tempo. Nelle ultime ore le sue condizioni si sono aggravate

Redazione

E' morto all'età di 51 anni Claudio Cannarozzo, proprietario del negozio di abbigliamento Centro Storico. Volto noto in città, la notizia della sua scomparsa ha destato molta commozione. Cannarozzo, commerciante di abbigliamento così come il fratello, era malato da tempo. Purtroppo le sue condizioni di salute si sono aggravate nelle ultime ore ed è deceduto qualche ora fa in ospedale. Tantissimi i messaggi di saluto sui social e negozianti in segno di lutto per la morte di una persona che tanti ricorderanno come solare e perbene.



