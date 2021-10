Cronaca 515

Caltanissetta, l'uomo che ha aggredito il sindaco fa scena muta dinanzi al giudice: scatta il divieto di avvicinamento

Il processo per direttissima si è svolto questa mattina dinanzi al giudice monocratico Lorena Santacroce

Rita Cinardi

29 Ottobre 2021 16:33

Processo per direttissima questa mattina per il 51enne che ha aggredito il sindaco, ieri sera, in viale della Regione. L'uomo, arrestato dalla polizia per i reati di violenza e minacce a pubblico ufficiale, dinanzi al giudice monocratico Lorena Santacroce, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo la misura del divieto di avvicinamento a meno di 200 metri. L'uomo, a quanto pare, in passato aveva già aggredito l'assessore Carlo Campione e si era scagliato contro dipendenti dell'Isitituto Case Popolari e agenti delle Forze dell'Ordine. In un episodio si sarebbe anche legato davanti al tribunale minacciando atti di autolesionismo. Ieri sera, notando il sindaco in compagnia di altre due persone, avrebbe cominciato prima ad insultarlo, accusandolo di essere responsabile della sua condizione sociale e abitativa, per poi passare ad una vera e propria aggressione fisica.



