Cronaca 1403

Caltanissetta, lunedì i funerali di Kevin Dhorbul morto in un incidente stradale

Il rito funebre si terrà alle ore 18 nella chiesa di San Michele

Redazione

22 Aprile 2023 16:47 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-lunedi-i-funerali-di-kevin-dhorbul-morto-in-un-incidente-stradale Copia Link Condividi Notizia

Saranno celebrati lunedì alle 18 nella chiesa di San Michele i funerali di Kevin Dorbhul, 27 anni, morto la notte tra sabato e domenica mentre percorreva la strada che collega San Cataldo con Caltanissetta. Il giovane parrucchiere, talento anche del calcio locale, era a bordo della Audi 5 che per cause in corso d'accertamento da parte degli agenti della Strada di Caltanissetta si è schiantata contro una Citroen C3 Cactus condotta da una ragazza. Un impatto che non ha lasciato scampo al 27enne il cui corpo è stato consegnato alla famiglia per la celebrazione del funerale.



Saranno celebrati lunedì alle 18 nella chiesa di San Michele i funerali di Kevin Dorbhul, 27 anni, morto la notte tra sabato e domenica mentre percorreva la strada che collega San Cataldo con Caltanissetta. Il giovane parrucchiere, talento anche del calcio locale, era a bordo della Audi 5 che per cause in corso d'accertamento da parte degli agenti della Strada di Caltanissetta si è schiantata contro una Citroen C3 Cactus condotta da una ragazza. Un impatto che non ha lasciato scampo al 27enne il cui corpo è stato consegnato alla famiglia per la celebrazione del funerale.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare