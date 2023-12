Cronaca 937

Caltanissetta, l'ultimo saluto in cattedrale a Cristian La Ferla appassionato di motori

I funerali dell'uomo morto a 49 anni ad Ascoli Piceno sono previsti mercoledì pomeriggio

Redazione

Sono previsti mercoledì alle 15,30 in cattedrale i funerali di Cristian La Ferla, il nisseno residente a Montesilvano, morto domenica pomeriggio sulla Salaria, in provincia di Ascoli Piceno, mentre faceva un giro in sella alla sua moto. La salma del 49 enne è già in viaggio per Caltanissetta dove si celebrerà l’ultimo saluto all’appassionato di motori. La Ferla, loro ricordiamo, è morto per le ferite riportate in un incidente stradale. L’uomo stava procedendo verso Arquata del Tronto quando avrebbe perso il controllo della moto finendo violentemente contro il guardrail.

A Montesilvano nel frattempo è stata allestita la camera ardente. La Ferla lascia un figlio di nome Mattia oltre alla madre Fatima, la sorella Mara e il fratello Delfino.



