Caltanissetta, lotta ai tumori: concluso il progetto "Guadagnare salute con la Lilt"

L'iniziativa si è svolta all'istituto Volta in collaborazione con l'istituto dell'istruzione. Diversi studi evidenziano l’efficacia degli interventi preventivi in ambito scolastico

Redazione

08 Giugno 2021 17:07

Gli obiettivi del progetto, l’educazione ad una vita salutare, la lotta al tabagismo, la particolare attenzione al comportamento alimentare, la promozione dell’attività fisica e la conoscenza dei fattori di rischio evitabili per l’insorgenza delle malattie tumorali, sono stati condivisi dal Dirigente Scolastico dell’IIS A. Volta di Caltanissetta, Prof. Vito Parisi, che ha permesso la realizzazione di tale progetto. Le attività previste e proposte dalla LILT si sono svolte per la maggior parte a distanza nelle classi 2^D, 2^F dell’indirizzo info-bio, e 2^I dell’indirizzo anglo-cinese. Alla realizzazione del progetto hanno partecipato i docenti di Scienze – Alessandra Averna e Enza Nicosia - e di Scienze Motorie – Michela Di Gangi, Giuseppe Messina e Rosanna Vaccaro - operanti nella classi.

Gli insegnanti hanno lavorato in sinergia, integrando i contenuti previsti dai curricula di Scienze, di Ed. Civica e di Scienze Motorie, con gli operatori della LILT Provinciale, il Dott. Aldo Amico, presidente LILT Caltanissetta, il Dott. Marcello Speciale e la Dott.ssa Carla Sillitti, biologi nutrizionisti LILT, il Prof. Enrico Cordova, esperto a supporto e sostegno alle attività per il benessere psico-fisico e sportivo. del Dott. Massimo Primavera, direttore Coldiretti Caltanissetta, che in sinergia hanno integrato di informazioni e di attualità il programma didattico. “Docenti e operatori LILT hanno promosso nelle classi– spiega il prof Vito Parisi - delle iniziative formative atte a potenziare le conoscenze e le competenze degli allievi in ordine alla relazione tra salute, ambiente ed esposizione a rischi ambientali e a contribuire alla riduzione di quei fattori di rischio che maggiormente incidono sugli stili di vita dei giovani”

A conclusione del progetto, alcuni studenti delle tre classi si sono attivati con la produzione di un video dal titolo “Pillole di Prevenzione” evidenziandio l’importanza della prevenzione e dei sani stili di vita per la salute, soffermandosi sull’importanza dello sport e sui danni arrecati alla salute dal fumo da sigaretta. Il video è stato presentato il 31 Maggio, in occasione della “GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO”, durante un seminario online organizzato dalla LILT Nazionale, evento finale del percorso LILT-MIUR , in presenza del Presidente Nazionale della LILT Dott Francesco Schitulli e del Dott. Paolo Sciascia del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione per lo Studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico.

“Guadagnare salute con la LILT – sottolinea il dott. Aldo Amico, Presidente LILT Caltanissetta – ha riscosso un notevole successo con la partecipazione di quindici Istituti Scolastici di tutta la provincia ed ha registrato il gradimento degli studenti e dei docenti che hanno voluto integrare il perciorso didattico con gli interventi degli esperti della LILT. L’educazione ad una vita salutare, la lotta al tabagismo, la particolare attenzione al comportamento alimentare, alla promozione dell’attività fisica ed alla conoscenza dei fattori di rischio evitabili per l’insorgenza della malattia tumorale, rappresentano un impegno prioritario della divulgazione LILT”.



