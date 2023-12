Politica 441

Caltanissetta, l'opposizione occupa l'aula consiliare per l'assenza della Giunta alla seduta di question time

La protesta è rientrata dopo le scuse del vicesindaco: dovevano essere trattate 34 interrogazioni

Redazione

La Giunta non si presenta per la seduta di question time ed è bagarre al Comune di Caltanissetta, dove l’opposizione ha occupato l’Aula consiliare con un presidio permanente fino a quando non si è presentato il vice sindaco, scusandosi con l’intero Consiglio Comunale.

Ad alimentare la protesta dell’opposizione è stata l’ennesima assenza della Giunta Gambino anche alla seduta di question time di ieri, dove erano 34 le interrogazioni inserite all’ordine del giorno del Consiglio Comunale e nessuna poteva essere trattata per l’assenza dell’intera Giunta e per la mancanza di risposte ai Consiglieri interroganti.

La presenza della Digos e l’intervento tardivo del vice sindaco hanno spinto l’opposizione a sospendere il presidio permanente, con l’avviso alla Giunta Gambino che la protesta continuerà in occasione della prossima seduta di Consiglio comunale. Della vicenda se ne parlerà in una conferenza dei capigruppo richiesta dall’opposizione.

Nonostante le sollecitazioni del Presidente del Consiglio Comune, anch’egli ignorato dalla Giunta Gambino, non è la prima volta che il question time non si può celebrare per mancanza di risposte dell’amministrazione comunale e per l’assenza di sindaco ed assessori. Una reiterata mancanza di rispetto istituzionale che questa volta ha causato una dura reazione dell’opposizione.



