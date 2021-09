Caltanissetta, litigano per una donna: giovane preso a bottigliate, calci e pugni finisce in pronto soccorso

Caltanissetta, litigano per una donna: giovane preso a bottigliate, calci e pugni finisce in pronto soccorso

Al trentenne, che è arrivato in ospedale con una vistosa ferita alla testa, è stata diagnosticata anche la frattura del setto nasale

Rita Cinardi

04 Settembre 2021 09:58

Picchiato selvaggiamente dal rivale in amore finisce in ospedale con una vistosa ferita alla testa. E' accaduto intorno alle 3 di questa notte. Poco dopo l'uomo, un trentenne nisseno, è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale sant’Elia, trasportato da un’ambulanza del 118. Il trentenne, poco prima, mentre si trovava in piazza Mercato Grazia sarebbe stato colpito con una bottiglia alla nuca da un altro uomo per "questioni di donne". Il giovane, oltre alla ferita alla testa avrebbe riportato un trauma cranico, la frattura del setto nasale e altre ferite causate dai calci e pugni che avrebbe ricevuto dal rivale in amore dopo essere caduto a terra colpito dalla bottiglia. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti che indagano sull'accaduto.



