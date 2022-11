Cronaca 4152

Caltanissetta, litigano ed escono fuori i coltelli: in pochi minuti forze dell'ordine sul posto

I due sono stati portati in questura dai poliziotti delle Volanti che li hanno identificati e adesso, con tutta probabilità, scatterà una denuncia

Rita Cinardi

Una lite è degenerata ieri sera, intorno alle 22, in via Re d'Italia. Due uomini, per motivi sconosciuti, sono passati in pochi minuti dalle parole ai fatti e hanno avuto una colluttazione. Entrambi ad un certo punto hanno tirato fuori i coltelli. Nel frattemo i passanti e i residenti della popolosa zona hanno contattato le forze dell'ordine. In pochi minuti sono arrivati i poliziotti delle Volanti e una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri. I due sono stati portati in questura e soltanto uno era ferito in maniera lieve. Probabilmente nelle prossime ore saranno denunciati.



