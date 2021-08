Cronaca 5417

Caltanissetta, lite tra due donne degenera: vittima aggredita anche dalle amiche con calci e pugni

Alla donna, che poi è riuscita a fuggire, sono stati strappati anche i vestiti

Rita Cinardi

27 Agosto 2021 09:27

Spintoni, calci, pugni e tirate di capelli. Una lite tra donne per futili motivi è ben presto degenerata ieri pomeriggio in via Re d'Italia tanto che, a un certo punto, si è reso necessario l'intervento della polizia. Prima urla e offese poi, nel giro di poco, le due sono passate ai fatti. Una delle due donne ha afferrato la rivale per i capelli facendola rovinare a terra. A dar man forte all'aggreditrice, sarebbero poi intervenute altre due donne che hanno colpito con calci e pugni la vittima strappandole i vestiti e provocandole lievi escoriazioni. Dopo il parapiglia, che ha fatto intervenire altri passanti, la lite ha avuto termine con la fuga dell'aggredita, una ragazza di 25 anni. Sul posto è intervenuta una volante della polizia che sta cercando di ricostruire la vicenda.



