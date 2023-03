Attualita 1046

Caltanissetta, l'hair stylist nisseno Giuseppe Riggi conquista il titolo di "Young Ambassador" per l'Oréal

Giuseppe Riggi, figlio d’arte, ha iniziato il suo percorso di hair stylist nel negozio della mamma

Redazione

L'hair stylist nisseno Giuseppe Riggi ha ottenuto il titolo di "Young Ambassador" per L'Oréal, unico del centro Sicilia a superare gli esami, dopo tantissimo studio e formazione in accademia a Milano. Classe '86, Giuseppe Riggi, figlio d’arte, ha iniziato il suo percorso di hair stylist nel negozio della mamma. Alle ore di lavoro alternava la frequenza alla sua prima Accademia “Tigi”, diventando, in seguito, stilista. Nel 2013, insieme alla moglie Sefora, ha aperto il suo negozio in piazza Trento continuando e puntando sempre sulla formazione. Finalmente è arrivata la proposta da parte di L'Orèal per iniziare un percorso di studi per diventare Ambassador. Ha cominciato così il primo anno fatto di sacrifici, studio e viaggi tra Milano e Caltanissetta. Un anno difficile fatto di tanti sacrifici, studio e passione. Al centro di tutto ha messo la completa conoscenza delle materie che riguardano un professionista qualificato. Nel gennaio 2023, dopo svariate sessioni di esami, Giuseppe ha conseguito l'ambito titolo con il raggiungimento dell'eccellenza professionale, secondo i criteri internazionali nell ambito tecnico. Ovviamente il percorso di studi non è finito e continuerà in aula affiancato dagli Ambassador per imparare a formare altri parrucchieri della Sicilia orientale.



