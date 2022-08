Politica 296

Caltanissetta, l'ex vicesindaco Marina Castiglione candidata alle Regionali e al Senato con il Pd

Una candidatura proposta dal Vicesegretario nazionale Giuseppe Provenzano e dalla comunità del Partito democratico nisseno

Redazione

20 Agosto 2022 17:43 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-lex-vicesindaco-marina-castiglione-candidata-allars-e-al-senato-con-il-pd Copia Link Condividi Notizia

Il Partito Democratico di Caltanissetta si avvicina ai prossimi appuntamenti elettorali con grande spirito di apertura e con la ferma volontà di rivolgersi alla parte migliore della società nissena. Vogliamo offrire alle cittadine ed ai cittadini del nostro territorio l’opportunità di scegliere persone autorevoli, competenti e rappresentative, capaci di affrontare i problemi della nostra comunità e di individuare le soluzioni migliori. È questo il senso della candidatura della prof.ssa Marina Castiglione, già vicesindaco di Caltanissetta, che correrà da indipendente nella lista del Partito Democratico per l’ARS e nel collegio uninominale per il Senato della Repubblica.

Una candidatura proposta dal Vicesegretario nazionale Giuseppe Provenzano e dalla comunità del Partito democratico nisseno, accolta con grande generosità dalla professoressa Castiglione. Una candidatura che avvia un percorso politico di ampio respiro e che sarà accompagnata da un accordo programmatico sottoscritto dal Partito democratico nisseno e dal movimento civico Più Città, di cui la professoressa Castiglione è fondatrice ed autorevole rappresentante. Insieme vogliamo andare oltre le differenze e le divisioni del passato, per chiudere la terribile stagione di governo della destra siciliana e per offrire un’opportunità di riscatto a Caltanissetta.

“Ho deciso di partecipare in prima persona a questa impegnativa campagna elettorale per difendere attivamente i valori democratici e di giustizia sociale che hanno sempre orientato il mio percorso culturale, professionale e di impegno civile” dichiara la prof.ssa Castiglione. “Non ho mai nascosto – continua – le mie critiche ai tanti errori compiuti dal centrosinistra, ma ho colto nella proposta del PD la volontà di mettere in discussione i suoi limiti e di avviare un’effettiva stagione di rinnovamento. Il cuore della mia candidatura sono e saranno quei diritti di cittadinanza che nel nostro territorio sono troppo spesso negati e che vanno invece promossi e tutelati. Penso innanzitutto al diritto allo studio, al diritto al lavoro e al diritto alla salute, ma anche al diritto dei cittadini di compartecipare attivamente alla vita pubblica mediante forme nuove di coinvolgimento.

Affronteremo queste impegnative settimane con la volontà di far vincere non solo una proposta politica, ma di far vincere le persone che vogliamo rappresentare: i giovani che vorrebbero vivere con dignità nel loro territorio, chi lavora e chiede rispetto per i suoi diritti, chi vuole fare impresa in modo sano e innovativo, le famiglie che vogliono far crescere e studiare a Caltanissetta i loro figli, le persone che cercano un sistema sanitario adeguato ai loro bisogni. Questa è la Sicilia migliore cui guardiamo e che vorremmo contribuire a far crescere. Insieme”



Il Partito Democratico di Caltanissetta si avvicina ai prossimi appuntamenti elettorali con grande spirito di apertura e con la ferma volontà di rivolgersi alla parte migliore della società nissena. Vogliamo offrire alle cittadine ed ai cittadini del nostro territorio l'opportunità di scegliere persone autorevoli, competenti e rappresentative, capaci di affrontare i problemi della nostra comunità e di individuare le soluzioni migliori. È questo il senso della candidatura della prof.ssa Marina Castiglione, già vicesindaco di Caltanissetta, che correrà da indipendente nella lista del Partito Democratico per l'ARS e nel collegio uninominale per il Senato della Repubblica. Una candidatura proposta dal Vicesegretario nazionale Giuseppe Provenzano e dalla comunità del Partito democratico nisseno, accolta con grande generosità dalla professoressa Castiglione. Una candidatura che avvia un percorso politico di ampio respiro e che sarà accompagnata da un accordo programmatico sottoscritto dal Partito democratico nisseno e dal movimento civico Più Città, di cui la professoressa Castiglione è fondatrice ed autorevole rappresentante. Insieme vogliamo andare oltre le differenze e le divisioni del passato, per chiudere la terribile stagione di governo della destra siciliana e per offrire un'opportunità di riscatto a Caltanissetta. "Ho deciso di partecipare in prima persona a questa impegnativa campagna elettorale per difendere attivamente i valori democratici e di giustizia sociale che hanno sempre orientato il mio percorso culturale, professionale e di impegno civile" dichiara la prof.ssa Castiglione. "Non ho mai nascosto - continua - le mie critiche ai tanti errori compiuti dal centrosinistra, ma ho colto nella proposta del PD la volontà di mettere in discussione i suoi limiti e di avviare un'effettiva stagione di rinnovamento. Il cuore della mia candidatura sono e saranno quei diritti di cittadinanza che nel nostro territorio sono troppo spesso negati e che vanno invece promossi e tutelati. Penso innanzitutto al diritto allo studio, al diritto al lavoro e al diritto alla salute, ma anche al diritto dei cittadini di compartecipare attivamente alla vita pubblica mediante forme nuove di coinvolgimento. Affronteremo queste impegnative settimane con la volontà di far vincere non solo una proposta politica, ma di far vincere le persone che vogliamo rappresentare: i giovani che vorrebbero vivere con dignità nel loro territorio, chi lavora e chiede rispetto per i suoi diritti, chi vuole fare impresa in modo sano e innovativo, le famiglie che vogliono far crescere e studiare a Caltanissetta i loro figli, le persone che cercano un sistema sanitario adeguato ai loro bisogni. Questa è la Sicilia migliore cui guardiamo e che vorremmo contribuire a far crescere. Insieme"

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare