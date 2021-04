Politica 1144

Caltanissetta, l'ex vicesindaco Dierna a Gambino: "Tamponi a tutti e istituzione del senato dei sindaci"

L'ex vicesindaco, vista la grave emergenza sanitaria ed economica in atto, dà alcuni suggerimenti al sindaco Roberto Gambino

11 Aprile 2021 10:15

"In questa fase molto preoccupante e drammatica, non è tempo di polemiche bensì di essere uniti e vicini al Sindaco e alla nostra amministrazione. Mi permetto - scrive l'ex vicesindaco Felice Dierna - di esternare due consigli , affinché questa situazione possa migliorare per il bene di tutti noi :

- tamponi veloci a tutti , in pochi minuti si ha il risultato, effettuandoli nelle parrocchie, nelle scuole ;

- nel Settembre del 2020, durante un incontro tra il Sindaco e gli ex sindaci ( Campisi , Messana e Ruvolo ) , Gambino propose di istituire il Senato dei sindaci per potersi confrontare, discutere delle varie problematiche della Città.

Non se ne è fatto niente fino ad ora e penso che, migliore occasione visto il periodo di poterlo formalizzare, visto il suo appello alla collaborazione. Anche perché, potrebbero dare una grande mano di aiuto, essendo nelle loro professioni (commercialista, farmacista e biologo), in grado di poter dire la loro, dando un notevole contributo. Attendiamo fiduciosi che, il Sindaco - conclude Dierna - possa essere d’accordo".



