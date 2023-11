Caltanissetta, l'ex sindaco Messana depone come test al processo Montante: "Non so quanto sia costata la campagna elettorale per Crocetta"

Cronaca 313

Caltanissetta, l'ex sindaco Messana depone come test al processo Montante: "Non so quanto sia costata la campagna elettorale per Crocetta"

Salvatore Messana ha detto di non aver mai chiesto di aderire a Confindustria, ma nel corso dell'udienza "spunta" una mail

Rita Cinardi

06 Novembre 2023 13:10 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-lex-sindaco-messana-depone-come-test-al-processo-montante-non-so-quanto-sia-costata-la-campagna-elettorale-per-crocetta Copia Link Condividi Notizia

“Quella per la candidatura di Crocetta a presidente della Regione fu una campagna elettorale dispendiosa ma non so dire quanto sia costata o chi l'abbia finanziata”. Lo ha detto l’ex sindaco di Caltanissetta Salvatore Messana, sentito oggi come teste al maxiprocesso sul “Sistema Montante” che vede imputati l’ex leader di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, e altre trenta persone tra politici ed esponenti di forze dell’ordine. Tra gli imputati anche l’ex governatore della Sicilia, Rosario Crocetta. Salvatore Messana, le cui dichiarazione rese dinanzi al tribunale nel settembre 2019, sono state acquisite nel corso dell’udienza di oggi, ha raccontato di aver partecipato nel 2009 alla nascita del Partito Democratico.

“La candidatura di Crocetta alle Regionali – ha continuato Messana - era sostenuta dal Pd, Udc e una nuova compagine politica e tra i principali sostenitori c’era il senatore Lumia. Per la campagna elettorale c’erano manifesti grandi nelle città e propaganda televisiva. Non so dire quanto sia costata”. Poi, rispondendo alle domande del pm Davide Spina, ha aggiunto: “ho sentito dire che c’erano gli industriali che sostenevano la campagna elettorale”. “Notizie dirette su un finanziamento da parte di Montante alla campagna elettorale non ne ho avute”, ha detto poi rispondendo all’avvocato Giuseppe Panepinto, legale di Montante. Al quale ha aggiunto: “Non ho mai presentato richiesta di adesione a Confindustria”.

L’avvocato Panepinto, però, nel corso dell’udienza ha prodotto una mail di Giovanni Crescente, direttore dell’epoca di Confindustria Caltanissetta in cui scrisse a Montante, il 9 gennaio del 2012, della richiesta di adesione della farmacia di Messana. Crescente in particolare chiedeva quali fossero le modalità per l’iscrizione di una farmacia. La mail di Crescente sarà depositata nella prossima udienza.



"Quella per la candidatura di Crocetta a presidente della Regione fu una campagna elettorale dispendiosa ma non so dire quanto sia costata o chi l'abbia finanziata". Lo ha detto l'ex sindaco di Caltanissetta Salvatore Messana, sentito oggi come teste al maxiprocesso sul "Sistema Montante" che vede imputati l'ex leader di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, e altre trenta persone tra politici ed esponenti di forze dell'ordine. Tra gli imputati anche l'ex governatore della Sicilia, Rosario Crocetta. Salvatore Messana, le cui dichiarazione rese dinanzi al tribunale nel settembre 2019, sono state acquisite nel corso dell'udienza di oggi, ha raccontato di aver partecipato nel 2009 alla nascita del Partito Democratico. "La candidatura di Crocetta alle Regionali - ha continuato Messana - era sostenuta dal Pd, Udc e una nuova compagine politica e tra i principali sostenitori c'era il senatore Lumia. Per la campagna elettorale c'erano manifesti grandi nelle città e propaganda televisiva. Non so dire quanto sia costata". Poi, rispondendo alle domande del pm Davide Spina, ha aggiunto: "ho sentito dire che c'erano gli industriali che sostenevano la campagna elettorale". "Notizie dirette su un finanziamento da parte di Montante alla campagna elettorale non ne ho avute", ha detto poi rispondendo all'avvocato Giuseppe Panepinto, legale di Montante. Al quale ha aggiunto: "Non ho mai presentato richiesta di adesione a Confindustria". L'avvocato Panepinto, però, nel corso dell'udienza ha prodotto una mail di Giovanni Crescente, direttore dell'epoca di Confindustria Caltanissetta in cui scrisse a Montante, il 9 gennaio del 2012, della richiesta di adesione della farmacia di Messana. Crescente in particolare chiedeva quali fossero le modalità per l'iscrizione di una farmacia. La mail di Crescente sarà depositata nella prossima udienza.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare