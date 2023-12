Cronaca 1978

Caltanissetta, l'ex compagno la aggredisce per strada in pieno giorno e le porta via l'auto: soccorsa dai residenti

Sono state avviate indagini dagli agenti della Squadra Mobile. A chiamare la polizia una residente che ha sentito le grida

Rita Cinardi

Aggressione in pieno giorno ieri mattina poco prima delle 8 in via Faletra dove una donna è stata picchata e rapinata dal suo ex. Il violento episodio è avvenuto alle 7.50 quando i residenti hanno sentito le grida di una donna sulla trentina che chiedeva aiuto. La vittima a quanto pare era stata appena aggredita dal suo ex che le avrebbe anche sottratto le chiavi della macchina andando via con lo stesso mezzo. A soccorrere la povera donna sono stati i residenti che in attesa dell'arrivo della polizia, giunta immediatamente sul posto, hanno fatto sedere la vittima all'interno di un locale commerciale. La donna avrebber riferito agli agenti di conoscere perfettamente l'uomo che l'aveva aggredita poco prima prendendole anche le chiavi dell'auto. Le indagini sono affidate ai poliziotti della Squadra Mobile che stanno ricostruendo l'accaduto. L'uomo sarebbe indagato per i reati di aggressione e rapina ma i contorni della vicenda potrebbero essere molto più complessi. Per il momento infatti non emergono altri particolari se non quelli raccontati da chi era presente al momento del violento episodio.



