Politica 653

Caltanissetta, l'ex assessore Garozzo torna sulle sue dimissioni: "Io generale senza truppe mandato in trincea con la cerbottana"

L'ex amministratore parla della mancanza di adeguati fondi: "E molti hanno avuto la legittima sensazione che io me ne sia stato con le mani in mano"

Redazione

19 Dicembre 2023 09:28 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-lex-assessore-garozzo-torna-sulle-sue-dimissioni-io-generale-senza-truppe-mandato-in-trincea-con-la-cerbottana Copia Link Condividi Notizia

Dopo le critiche sui social, ma anche tanti messaggi di apprezzamento per la sua scelta, l'ex assessore Ettore Garozzo torna sul motivo delle sue dimissioni dalla giunta guidata da Roberto Gambino, con un post su facebook. "Spero di cuore - scrive - che chi mi succederà nel ruolo di Assessore al Centro Storico abbia modo di lavorare avendo a disposizione adeguati fondi specificatamente previsti per intervenire nella complessità delle esigenze di questa importantissima parte della città e abbia la possibilità di lavorare assieme a un gruppo di colleghi e dirigenti per intervenire coralmente, ma ognuno per la propria competenza, nel portare avanti un progetto complessivo che è l'obiettivo che l'Amministrazione di turno si prefigge raggiungere. Io, generale senza truppe e mandato in trincea con la cerbottana, questa fortuna non l'ho avuta e questo ha generato in molti la legittima sensazione che io me ne sia stato con le mani in mano una volta raggiunto il ruolo".



Dopo le critiche sui social, ma anche tanti messaggi di apprezzamento per la sua scelta, l'ex assessore Ettore Garozzo torna sul motivo delle sue dimissioni dalla giunta guidata da Roberto Gambino, con un post su facebook. "Spero di cuore - scrive - che chi mi succederà nel ruolo di Assessore al Centro Storico abbia modo di lavorare avendo a disposizione adeguati fondi specificatamente previsti per intervenire nella complessità delle esigenze di questa importantissima parte della città e abbia la possibilità di lavorare assieme a un gruppo di colleghi e dirigenti per intervenire coralmente, ma ognuno per la propria competenza, nel portare avanti un progetto complessivo che è l'obiettivo che l'Amministrazione di turno si prefigge raggiungere. Io, generale senza truppe e mandato in trincea con la cerbottana, questa fortuna non l'ho avuta e questo ha generato in molti la legittima sensazione che io me ne sia stato con le mani in mano una volta raggiunto il ruolo".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare