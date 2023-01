Cronaca 1119

Caltanissetta, l'ex assessore Dierna: "In via Libertà è il caos. I consiglieri comunali che fanno aperitivo non sentono i clacson e il chiasso?"

L'ex esponente della giunta Ruvolo si fa portavoce dei residenti che ormai non possono più nemmeno riposare

Redazione

"Complimenti al signor sindaco e all'assessore con delega alla Polizia Municipale, per come hanno gestito, in occasione delle feste natalizie ma non solo, il traffico in Via Libertà, dove la Libertà è diventata anche troppa. Assistiamo, ormai da troppo tempo in qualsiasi ora, ad un posteggio selvaggio ed al mancato controllo degli orari di chiusura in alcuni locali con conseguente disagio per tutti i residenti". Lo ha dichiarato l'ex assessore Felice Dierna, attualmente componente del comitato regionale di Azione-Italia Viva. "Puntualizzo che - continua Dierna - la movida in un contesto generale è una risorsa importante per la città, anche perché il centro si è difatto trasferito in questa via. Mi permetto anche di invitare il sindaco e tutta la giunta a consumare un aperitivo nelle ore di maggior afflusso. Per non parlare dei consiglieri comunali di maggioranza che consumano molto spesso e fanno bene, facendo finta di niente dinanzi ai clacson, ai chiassi, senza preoccuparsi del problema o, magari, presentare una interrogazione al Sindaco per i pericoli in cui si può incorrere, visto che non vi sono neanche le strisce pedonali".



