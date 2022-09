Cronaca 2530

Caltanissetta, lettrice scrive a Seguo News: "Un broccolo pagato 4 euro. Fare la spesa è diventato proibitivo"

Una nostra lettrice ci racconta del rincaro dei prezzi, dal broccolo al pomodoro datterino

"Un broccolo da 1 chilo mi è costato 4 euro mentre prima lo acquistavo al costo di 1 euro o al massimo 1,50". A raccontarci del rincaro dei prezzi una nostra lettrice che ha inviato in redazione la foto del broccolo in questione accanto a due cetrioli battaglione, noti ai nisseni come gli "acculazzati". "Questi ultimi costano fino a 5 euro, per non parlare del kiwi giallo a 9 euro e il pomodoro datterino, che una volta acquistavo massimo a 3.50 euro chilo adesso arriva fino a 6.50. E' evidente come i costi sono raddoppiati e spero che vengano fatti i controlli sul rincaro dei prezzi. Andare via dal fruttivendolo con una busta della spesa pagata 30 euro diventa proibitivo per molti cittadini, senza pensare al fatto che frutta e verdura sono indispensabili per una corretta dieta mediterranea. Se a tutto questo si sommano le bollette di luce e gas per molti cittadini non sarà di certo un inverno facile".



