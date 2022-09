Cronaca 481

Caltanissetta, lettrice di Seguo News sulla Tari: "Non l'ho mai ricevuta e nonostante questo ho dovuto pagare 8 euro in più"

La nostra lettrice fa presente che non avendo mai ricevuto gli F24 si è premurata da sola a recuperarli ed effettuare il pagamento ma nonostante questo ha pagato l'importo per ravvedimento operoso

Redazione

06 Settembre 2022 14:41 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-lettrice-di-seguo-news-sulla-tari-non-lho-mai-ricevuta-e-nonostante-questo-ho-dovuto-pagare-8-euro-in-piu Copia Link Condividi Notizia

Buongiorno con la presente vorrei esprimere il mio totale rammarico e penso anche quello di tanti altri concittadini in merito al mancato invio/recapito della Tari anno 2022. Tutti i cittadini attendono la tari prima del 16/06/22 (data di scadenza della prima rata), non essendomi pervenuta mi sono premurata di contattare l'ufficio tributi sia telefonicamente sia con diverse mail e PEC senza ricevere mai alcuna risposta. Visto che in casa lavoriamo entrambi mi è stato impossibile fino ad agosto recarmi personalmente all ufficio tributi ma l'ho fatto non appena ho potuto ovvero il 22/08/22 ma avevo già più di 20 utenti davanti a me e mio malgrado ho dovuto rinunciare dopo un po' perché avevo con me mio figlio di 6 anni stanco di aspettare.

A quel punto riprovo a vedere se sul sito del comune ci sono altre possibilità per avere gli importi da pagare, trovata la comunicazione in data odierna 06/09/22 accedo tramite spid al portale tributi e scarico i tre F24 rispetto alle cui scadenze nel frattempo ho visto esserci uno slittamento ovvero la prima dal 16/06 al 22/08 la seconda dal 16/07 al 22/09. Posticipo di scadenze che non è una gentile concessione del comune ai cittadini ma si è resa necessaria visti i disservizi provocato dal mancato recapito della Tari 2022 prima della scadenza delle rate.

Ebbene caricati gli F24 mi vengono addebitati sulle prime due rate gli importi di 4,00€ a rata per ravvedimento operoso. Mi chiedo è giusto che un cittadino debba pagare 8€ in più non avendo ricevuto ad oggi 06/09/22 la tari ed essendosi premurato di recuperare in tutti i modi l'importo da pagare? Vi ringraziamo anticipatamente dell'attenzione.

Anna Neri



Buongiorno con la presente vorrei esprimere il mio totale rammarico e penso anche quello di tanti altri concittadini in merito al mancato invio/recapito della Tari anno 2022. Tutti i cittadini attendono la tari prima del 16/06/22 (data di scadenza della prima rata), non essendomi pervenuta mi sono premurata di contattare l'ufficio tributi sia telefonicamente sia con diverse mail e PEC senza ricevere mai alcuna risposta. Visto che in casa lavoriamo entrambi mi è stato impossibile fino ad agosto recarmi personalmente all ufficio tributi ma l'ho fatto non appena ho potuto ovvero il 22/08/22 ma avevo già più di 20 utenti davanti a me e mio malgrado ho dovuto rinunciare dopo un po' perché avevo con me mio figlio di 6 anni stanco di aspettare. A quel punto riprovo a vedere se sul sito del comune ci sono altre possibilità per avere gli importi da pagare, trovata la comunicazione in data odierna 06/09/22 accedo tramite spid al portale tributi e scarico i tre F24 rispetto alle cui scadenze nel frattempo ho visto esserci uno slittamento ovvero la prima dal 16/06 al 22/08 la seconda dal 16/07 al 22/09. Posticipo di scadenze che non è una gentile concessione del comune ai cittadini ma si è resa necessaria visti i disservizi provocato dal mancato recapito della Tari 2022 prima della scadenza delle rate. Ebbene caricati gli F24 mi vengono addebitati sulle prime due rate gli importi di 4,00€ a rata per ravvedimento operoso. Mi chiedo è giusto che un cittadino debba pagare 8€ in più non avendo ricevuto ad oggi 06/09/22 la tari ed essendosi premurato di recuperare in tutti i modi l'importo da pagare? Vi ringraziamo anticipatamente dell'attenzione.

Anna Neri

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare