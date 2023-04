Cronaca 298

Caltanissetta, lettore segnale: ecco come è ridotta la zona centrale del nostro cimitero. Le foto

Le immagini parlano da sole. Erbacce incontrollate crescono tra i loculi e tra le scale alcuni nastri di delimitazione a voler, "timidamente", indicare forse un pericolo

Redazione

19 Aprile 2023 18:40 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-lettore-segnale-ecco-come-e-ridotta-la-zona-centrale-del-nostro-cimitero Copia Link Condividi Notizia

Galllery

"Per Vostra opportuna conoscenza ed al fine di volere dare opportuno risalto sulla Vostra testata giornalistica, invio talune foto scattate pochi giorni or sono in una zona centrale del nostro Cimitero. Le stesse testimoniano l'incuria e la totale mancanza di rispetto nei riguardi dei nostri cari da parte degli Uffici preposti. A Voi, le ulteriori valutazioni.

Grazie per l'attenzione. Cordialità.

Pierfrancesco Grasso"

E' quanto ci scrive un lettore in una nota allegando alcune foto. Le immagini parlano da sole. Erbacce incontrollate crescono tra i loculi e tra le scale alcuni nastri di delimitazione a voler, "timidamente", indicare forse un pericolo. Il cimitero Angeli è un cimitero storico che meriterebbe sicuramente una maggiore attenzione da parte dell'amministrazione comunale. In questi giorni aveva suscitato la curiosità dei tanti lettori anche lo stato in cui versano le tombe degli artisti che hanno creato le Vare, Francesco e Vincenzo Biangardi. I fiori, portati in occasione della Settimana Santa, dai poprietari delle Vare hanno portato un po' di luce sul luogo dove riposano gli artisti che hanno creato forse il più bel simbolo della nostra città e di cui molti nisseni non conoscevano neppure l'esistenza.



"Per Vostra opportuna conoscenza ed al fine di volere dare opportuno risalto sulla Vostra testata giornalistica, invio talune foto scattate pochi giorni or sono in una zona centrale del nostro Cimitero. Le stesse testimoniano l'incuria e la totale mancanza di rispetto nei riguardi dei nostri cari da parte degli Uffici preposti. A Voi, le ulteriori valutazioni.

Grazie per l'attenzione. Cordialità.

Pierfrancesco Grasso" E' quanto ci scrive un lettore in una nota allegando alcune foto. Le immagini parlano da sole. Erbacce incontrollate crescono tra i loculi e tra le scale alcuni nastri di delimitazione a voler, "timidamente", indicare forse un pericolo. Il cimitero Angeli è un cimitero storico che meriterebbe sicuramente una maggiore attenzione da parte dell'amministrazione comunale. In questi giorni aveva suscitato la curiosità dei tanti lettori anche lo stato in cui versano le tombe degli artisti che hanno creato le Vare, Francesco e Vincenzo Biangardi. I fiori, portati in occasione della Settimana Santa, dai poprietari delle Vare hanno portato un po' di luce sul luogo dove riposano gli artisti che hanno creato forse il più bel simbolo della nostra città e di cui molti nisseni non conoscevano neppure l'esistenza.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare