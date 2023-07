Cronaca 529

Caltanissetta, lettore segnala: "Una discarica a cielo aperto nelle vicinanze di Largo Barile"

"Occorrerebbe intervenire per bonificare la zona e soprattutto posizionare delle telecamere"

Redazione

28 Luglio 2023 07:32 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-lettore-segnala-una-discarica-a-cielo-aperto-nelle-vicinanze-di-largo-barile Copia Link Condividi Notizia

Una discarica a cielo aperto nelle immediate vicinanze di Largo Barile, area della città oggetto prossimamente, come annunciato dall'assessore Ettore Garozzo, di recupero e ristrutturazione. A segnalarci l'ennesimo cumulo di immondizia un nostro lettore. "Con la presente - scrive - mi permetto di segnalare come questa zona di rara bellezza per Caltanissetta stia diventando una discarica a cielo aperto con immondizia e rifiuti di ogni genere (rottami di elettrodomestici, recipienti etc.). Pertanto occorrerebbe intervenire per bonificare la zona e soprattutto posizionare delle telecamere al fine di punire gli incivili. Cordiali saluti"



Una discarica a cielo aperto nelle immediate vicinanze di Largo Barile, area della città oggetto prossimamente, come annunciato dall'assessore Ettore Garozzo, di recupero e ristrutturazione. A segnalarci l'ennesimo cumulo di immondizia un nostro lettore. "Con la presente - scrive - mi permetto di segnalare come questa zona di rara bellezza per Caltanissetta stia diventando una discarica a cielo aperto con immondizia e rifiuti di ogni genere (rottami di elettrodomestici, recipienti etc.). Pertanto occorrerebbe intervenire per bonificare la zona e soprattutto posizionare delle telecamere al fine di punire gli incivili. Cordiali saluti"

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare