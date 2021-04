Cronaca 423

Caltanissetta, lettore segnala: "Anche il furgoncino delle Poste sul parcheggio riservato ai disabili"

Una cattiva abitudine, quella di alcuni automobilisti nisseni, che purtroppo si continua a riscontrare all'ingresso di vari supermercati cittadini

Rita Cinardi

01 Aprile 2021 14:23

Anche il furgoncino delle Poste sulle strisce riservate al posteggio per gli automobilisti disabili. A segnalarcelo un nostro lettore. Questa mattina davanti al supermercato Decò di viale Stefano Candura l'autista di un furgoncino delle Poste ha parcheggiato il mezzo sulle strisce gialle ignorando totalmente il cartello di divieto. Una volta sceso è entrato al supermercato per fare la spesa. Un atteggiamento che ha indignato il nostro lettore che ha subito inoltrato lo scatto. Una cattiva abitudine che purtroppo si continua a riscontrare all'ingresso di vari supermercati cittadini. Recentemente in viale Due Fontane i poliziotti avevano multato una serie di automobilisti indisciplinati proprio per lo stesso motivo.



Anche il furgoncino delle Poste sulle strisce riservate al posteggio per gli automobilisti disabili. A segnalarcelo un nostro lettore. Questa mattina davanti al supermercato Decò di viale Stefano Candura l'autista di un furgoncino delle Poste ha parcheggiato il mezzo sulle strisce gialle ignorando totalmente il cartello di divieto. Una volta sceso è entrato al supermercato per fare la spesa. Un atteggiamento che ha indignato il nostro lettore che ha subito inoltrato lo scatto. Una cattiva abitudine che purtroppo si continua a riscontrare all'ingresso di vari supermercati cittadini. Recentemente in viale Due Fontane i poliziotti avevano multato una serie di automobilisti indisciplinati proprio per lo stesso motivo.

Ti potrebbero interessare