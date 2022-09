Cronaca 4474

Caltanissetta, lettore scrive a Seguo News: "Albero su marciapiedi da un mese ma nessuno lo rimuove"

A scrivere alla nostra redazione Luigi Vaccaro che ha anche allegato delle foto per segnalare il problema

Redazione

Scrivo per segnalarle, come da allegate foto, la presenza di un albero che spezzandosi è caduto sul marciapiede in via Carnevale in prossimità dell'incrocio con Via Don Minzoni dove, fortunatamente, in quel momento non transitavano pedoni come abitualemte avviene. L'albero dal 22 Agosto 2022 ed ad oggi 22/09/2022 non è stato rimosso, nonostante, nella zona siano stati effettuati lavori di decespugliamento e potatura delle siepi lungo la via Don Minzoni e nella stessa Via Carnevale. Sperando che la mia segnalazione sia utile per la risoluzione del problema, porgo cordiali saluti. Luigi Vaccaro



