Cronaca 1131

Caltanissetta, lettore scrive a Seguo News: "A mio padre gravemente malato è stata sospesa l'assistenza di un Oss"

Il servizio, come spiega il lettore, era fornito in compartecipazione con il Comune in funzione dell'Isee ma adesso tutto si è fermato

Redazione

Buongiorno mi chiamo Michele Riggi. Scrivo per rappresentare una situazione della mia famiglia che sicuramente coinvolge tantissime famiglie di Caltanissetta. Mio padre di 85 anni da oltre 1 anno è gravemente ammalato bisognoso di cure e assistenza continue. Fino al 31 dicembre tramite il Comune di Caltanissetta per 10 ore settimanali abbiamo avuto l'assistenza di un OSS (ADI) in compartecipazione in funzione del l'Isee. Il 31 dicembre 2022 il servizio è cessato i servizi sociali del Comune riferiscono che sono stati stanziati i fondi per il servizio ma per problemi burocratici ancora è tutto fermo.

Com'è possibile questa situazione? Ci sono tantissime persone nelle stesse condizioni e sicuramente anche peggio lasciati così senza nessun aiuto solo per problemi burocratici. È una situazione divenuta ormai insostenibile per tantissime famiglie bisognose di aiuto. Spero in un vostro intervento che possa sollecitare gli enti preposti a sbloccare questa situazione bloccata ormai da troppo tempo. Nel ringraziare porgo cordiali saluti

Michele Riggi



