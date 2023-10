Cronaca 1410

Caltanissetta, lettore di Seguo News segnala discarica a cielo aperto a pochi passi dall'ingresso della città. Il video

Dusty fa sapere che è possibile scaricare una App per segnalare rifiuti abbandonati in città

Rita Cinardi

Rifiuti sparsi ovunque e anche un materasso. E' lo spettacolo indecoroso che ha filmato un lettore di Seguo News inviando tutto alla redazione. Una vera e propria discarica a cielo aperto quella che si è venuta a creare all'uscita di Caltanissetta, nella prima piazzola di sosta all'imbocco della Ss640. A pochi passi dal Bingo, come ci spiega il nostro lettore che aggiunge: "Non servono parole, penso che le immagini dicano tutto". Il nostro giornale da sempre raccoglie segnalazioni di questo tipo. Qualche giorno fa la Dusty, società che si occupa della raccolta dei rifiuti nel capoluogo, ha diffuso la notizia che è attiva una nuova App per segnalare situazioni di questo tipo su tutto il territorio cittadino. L’applicazione si scarica gratuitamente sugli store iOS e Android e permette di avere accesso diretto a informazioni utili, servizi e permette inoltre di fare segnalazioni in relazione all’abbandono dei rifiuti e molto altro.



